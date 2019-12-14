Общество

Газета.RuГазета.RuВ Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Трансгендеры поженились в Казани. Их брак был официально зарегистрован городским отделением ЗАГС. Об этом сообщает портал KazanFirst.
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В Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров

Как стало известно изданию KazanFirst, в Татарстане официально зарегистрирован брак пары трансгендеров. Первый ли это случай в истории республики - неизвестно. До этого дня публично о подобных эпизодах никто не сообщал.
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