Общество
Газета.RuВ Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Трансгендеры поженились в Казани. Их брак был официально зарегистрован городским отделением ЗАГС. Об этом сообщает портал KazanFirst.
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с чего всё началось
Как стало известно изданию KazanFirst, в Татарстане официально зарегистрирован брак пары трансгендеров. Первый ли это случай в истории республики - неизвестно. До этого дня публично о подобных эпизодах никто не сообщал.Kazanfirst.ru12 декабря в 14:22
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«Не было особого отношения»: женившиеся в Казани трансгендеры о свадьбе в Чаше
Казанский репортер13 декабря в 01:25
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