Происшествия

ТАССТАССВ Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

Женщина в Казани пыталась убить ножом двух своих детей и совершить самоубийство, один ребенок погиб. По заявлению ее супруга начата проверка, сообщили ТАСС в воскресенье в МВД Татарстана.
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с чего всё началось

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.
Татар-информ10:54

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В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью

БИЗНЕС Online22:54

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

Татар-информ10:54

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

РИА Новости15:36

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

ТАСС15:30

В Казани женщина зарезала двух близнецов и пыталась покончить с собой

Вести Татарстан12:23

В Казани мать зарезала близнецов и пыталась покончить с собой

Kazanfirst.ru11:33

Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства жительницей Казани двоих сыновей

Реальное время20:29
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Экономика

Банки в России ограничили выдачи кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском 22:57
Армия и оружие

Сирийская армия начала операцию юго-западе страны

Сирийская арабская армия (САА) приступила к освобождению провинции Дераа, со ссылкой на источник в Сирии 1 марта сообщает ИА Красная Весна САА начала военную операцию в Ас-Санамайн в провинции Дераа, чтобы уничтожить находящихся там террористов.
Красная весна 10:34
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Российская газета 21:14
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Общество

В США впервые скончался зараженный коронавирусом

К субботе число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Росбалт вчера в 14:10
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Gazeta.SPb 28 февраля в 17:50
Экономика

Власти Японии начали подготовку к объявлению ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии намерено ускоренно подготовить законодательство на случай возможного провозглашения чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения нового коронавируса, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
Взгляд.ру 22:30
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:51
Общество

Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.
РБК 18:01
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Футбол

«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд

В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
LiveSport.ru 13:33
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
РБК 21:12
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Технологии

Индия планирует заменить Ми-17 вертолетами собственной разработки

Работы по подготовке к производству вертолетов собственного производства взамен российских Ми-17 начала аэрокосмическая компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Красная весна 22:34
Армия и оружие

Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании

Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Военное обозрение 09:31
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
РИА Новости 19:29
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 16:01
Здоровье

Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья введены чрезвычайные меры

Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Ugpressa.ru 22:54
Космос

Ученые выясняют, может ли черная дыра поглотить Землю

Ученые выясняют ответ на вопрос, могут ли черные дыры поглотить Землю.
Территория новостей 17:01
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

Piter.tv вчера в 07:13
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:50
Авто

Названы ошибки водителей при доливе антифриза в автомобиль

Владельцы автомобилей часто сами губят свои машины, неправильно заливая антифриз. Эксперты назвали самые распространенные ошибки.
ToDay News Ufa 11:09
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