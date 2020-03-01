Происшествия
ТАССВ Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей
Женщина в Казани пыталась убить ножом двух своих детей и совершить самоубийство, один ребенок погиб. По заявлению ее супруга начата проверка, сообщили ТАСС в воскресенье в МВД Татарстана.
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с чего всё началось
В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.Татар-информ10:54
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Экономика
Банки в России ограничили выдачи кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Армия и оружие
Сирийская армия начала операцию юго-западе страны
Сирийская арабская армия (САА) приступила к освобождению провинции Дераа, со ссылкой на источник в Сирии 1 марта сообщает ИА Красная Весна САА начала военную операцию в Ас-Санамайн в провинции Дераа, чтобы уничтожить находящихся там террористов.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Общество
В США впервые скончался зараженный коронавирусом
К субботе число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Экономика
Власти Японии начали подготовку к объявлению ЧС из-за коронавируса
Правительство Японии намерено ускоренно подготовить законодательство на случай возможного провозглашения чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения нового коронавируса, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры
Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
Общество
Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры
Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Футбол
«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
Технологии
Индия планирует заменить Ми-17 вертолетами собственной разработки
Работы по подготовке к производству вертолетов собственного производства взамен российских Ми-17 начала аэрокосмическая компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Армия и оружие
Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании
Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Здоровье
Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья введены чрезвычайные меры
Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Космос
Ученые выясняют, может ли черная дыра поглотить Землю
Ученые выясняют ответ на вопрос, могут ли черные дыры поглотить Землю.
Армия и оружие
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
Названы ошибки водителей при доливе антифриза в автомобиль
Владельцы автомобилей часто сами губят свои машины, неправильно заливая антифриз. Эксперты назвали самые распространенные ошибки.