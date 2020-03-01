В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.

с чего всё началось

Женщина в Казани пыталась убить ножом двух своих детей и совершить самоубийство, один ребенок погиб. По заявлению ее супруга начата проверка, сообщили ТАСС в воскресенье в МВД Татарстана.

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

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