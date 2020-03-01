Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

В МВД Татарстана сообщили, что в Казани женщина с ножом напала на двух своих сыновей, а после совершила попытку самоубийства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Уточняется, что в результате произошедшего один ребёнок погиб.
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с чего всё началось

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.
Татар-информ10:54

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В Казани мать попыталась зарезать двоих детей и покончить с собой

БИЗНЕС Online12:37

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

РИА Новости15:36

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

ТАСС15:30

Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства жительницей Казани двоих сыновей

Реальное время20:29

В Казани женщина зарезала двух близнецов и пыталась покончить с собой

Вести Татарстан12:23

В Казани мать зарезала близнецов и пыталась покончить с собой

Kazanfirst.ru11:33

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

Татар-информ10:54
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Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости 20:40
Спорт

Инсайдер: Capcom отменила разработку Dino Crisis, но в течение года выйдет ещё одна Resident Evil

Capcom начала разрабатывать игру по франшизе Dino Crisis, но затем отменила проект и больше к серии не возвращалась.
CyberSport.ru 06:17
Экономика

Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Известия 28 февраля в 07:41
Происшествия

ДТП спровоцировало мощную пробку в Приморье

В Приморье ДТП спровоцировало многокилометровую пробку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.
Primpress.ru 18:23
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Политика

Глава МИД Ирана заявил о «капитуляции» США в Афганистане

Ранее 29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Известия 14:53
Экономика

В России резко сократили выдачу кредитных карт

В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Газета.Ru 20:35
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru 19:50
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Технологии

Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес

79% управленцев считают, что технология 5G значительно повлияет на работу их организаций, такие данные были получены в опросе компании Accenture, 28 февраля сообщает Cnews.
Красная весна 28 февраля в 15:35
Игры

Bethesda рассказала о диалоговой системе предстоящего обновления Wastelanders в Fallout 76

Компания Bethesda Softworks рассказала о системе диалогов в обновлении Fallout 76, Wastelanders, которое здорово изменит игру.
3DNews вчера в 15:14
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e

Сегодня компания подтвердила, что 1 марта выпустит смартфон Huawei Enjoy 10e.
ITZine.ru 28 февраля в 02:55
Политика

Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Коммерсантъ вчера в 04:27
Происшествия

Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Коммерсантъ 17:52
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия 19:48
Здоровье

Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры

В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Оka.fm 13:40
Экономика

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Газета.Ru 10:46
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известия 17:11
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Общество

У православных христиан начался Великий пост

Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Российская газета 16:20
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Главное