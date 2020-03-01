Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

В МВД Татарстана сообщили, что в Казани женщина с ножом напала на двух своих сыновей, а после совершила попытку самоубийства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Уточняется, что в результате произошедшего один ребёнок погиб.
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с чего всё началось

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.
Татар-информ10:54

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В Казани мать зарезала близнецов и пыталась покончить с собой

Реальное время11:48

В Казани женщина зарезала двух близнецов и пыталась покончить с собой

Вести Татарстан12:23

В Казани ревнивая мать изрезала ножом 7-летних сыновей-близнецов, один из них погиб

КП - Казань12:08

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС12:04

В Казани мать попыталась зарезать двоих детей и покончить с собой

БИЗНЕС Online12:37

В Казани мать зарезала близнецов и пыталась покончить с собой

Kazanfirst.ru11:33

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

Татар-информ10:54
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

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В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»

Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
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Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)

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Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
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В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
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Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС 10:12
Политика

Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

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Армия и оружие

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Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
ТАСС вчера в 00:06
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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РЕН ТВ 14:37
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может отправиться на лечение в Италию

Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
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Армия и оружие

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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

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Экономика сегодня вчера в 20:37
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Домработница Павла Буре избила няню его детей

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Счетная палата ответила Минздраву по водопроводу в медучреждениях

Минздрав в своей оценке обеспеченности медицинских учреждений в России водопроводом, отоплением и канализацией не указал данные по фельдшерским пунктами и офисам врачей общей практики, сообщили RNS в Счетной палате.
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Общество

Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды

Коммерсантъ 09:44
Кино

Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру

Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
Интерфакс 28 февраля в 21:06
Происшествия

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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

На парламентских выборах в Словакии победили центристы

На парламентских выборах победу одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности", сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:49
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

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Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
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