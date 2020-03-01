Происшествия
RT на русскомВ Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
В МВД Татарстана сообщили, что в Казани женщина с ножом напала на двух своих сыновей, а после совершила попытку самоубийства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Уточняется, что в результате произошедшего один ребёнок погиб.
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с чего всё началось
В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.Татар-информ10:54
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Количество пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Прибайкальском районе Бурятии возросло до семи, у людей легкие травмы, госпитализация не потребовалась.
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США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
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Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
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В Приморье разыскивается криминальный авторитет
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Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
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Назначен председатель комитета градостроительной политики Читы
Председателем читинского комитета градостроительной политики назначен Александр Судилов.
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Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Армия и оружие
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Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине
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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.