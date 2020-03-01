Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

В МВД Татарстана сообщили, что в Казани женщина с ножом напала на двух своих сыновей, а после совершила попытку самоубийства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Уточняется, что в результате произошедшего один ребёнок погиб.
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с чего всё началось

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.
Татар-информ10:54

Подробнее о событии

В Казани завели уголовное дело против напавшей с ножом на сыновей женщины

РБК16:33

В Казани женщина зарезала двух близнецов и пыталась покончить с собой

Вести Татарстан12:23

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

ТАСС15:30

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

РИА Новости15:36

В Казани мать зарезала близнецов и пыталась покончить с собой

Реальное время11:48

В Казани мать зарезала близнецов и пыталась покончить с собой

Kazanfirst.ru11:33

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

Татар-информ10:54
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Шоу-бизнес

Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения

Bimru.ru 28 февраля в 05:18
Экономика

Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете

Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Газета.Ru 14:32
Происшествия

В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
РИА Новости 06:51
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 27 февраля в 19:29
Футбол

Тамбов — Рубин 0:0

Газета.Ru 05:43
Экономика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости 15:39
Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК вчера в 10:43
Хоккей

Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Газета.Ru 28 февраля в 21:41
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
РБК 16:01
Происшествия

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

Пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице № 1 в Москве.
РИА Новости 12:07
Политика

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
РИА Новости 18:22
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта

По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия.
Ведомости 18:57
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Происшествия

В ДТП в Бурятии пострадали семь человек

Количество пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Прибайкальском районе Бурятии возросло до семи, у людей легкие травмы, госпитализация не потребовалась.
ТАСС 06:33
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Политика

Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
РИА Новости 14:16
Происшествия

Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Происшествия

В Приморье разыскивается криминальный авторитет

УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.
Primpress.ru 18:45
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета 06:07
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Общество

Назначен председатель комитета градостроительной политики Читы

Председателем читинского комитета градостроительной политики назначен Александр Судилов.
Московский Комсомолец Чита 18:37
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:40
Здоровье

Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине

Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.
Сахалин.Инфо 19:03
Общество

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости 19:30
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