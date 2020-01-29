Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
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В Кемерове госпитализировали двух прибывших из Китая туристов

Комсомольская правда - Кемерово00:37

Двоих кузбассовцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

ВашГород.ру00:18

В Кемерове двое людей госпитализированы с подозрением на коронавирус

Сибдепо00:09

Двух прибывших из Китая туристов госпитализировали в Кемерово

Интерфакс01:08

Двое прилетевших из Китая кузбассовца доствлены в больницу

VSE42.RUвчера в 23:44

Двух вернувшихся из Китая кузбассовцев доставили в больницу

Московский комсомолец Кузбасс00:17

Взрослого и ребёнка госпитализировали в Кемерове с рейса из Китая

Газета Кемеровавчера в 22:56
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Политика

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru 00:46
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Общество

Москва вошла в число самых депрессивных городов России для путешествий

Уральские города сочли одними из самых депрессивных для путешествий. В рейтинг путешественники включили и Москву.
Телеканал 360° 00:49
Киберспорт

Ceb: «Ana — один из лучших игроков, которые заходили в Dota 2»

Sport24.ru вчера в 20:30
Энергетика

Нефть дорожает более чем на 1% на данных API о снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть уверенно растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в стране на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 00:02
Гаджеты

Характеристики Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 и Nokia 1.3 появились в Сети

На одном из порталов в Сети были опубликованы характеристики новых смартфонов компании Nokia, из которых стало известно о возможностях моделей 1.3, 5.2 и 5G-версии модели 8.2.
Faktom вчера в 11:26
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Экономика

Реальные доходы россиян выросли за год

По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом.
Телеканал 360° вчера в 12:23
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Общество

Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле

По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Вестник Кавказа вчера в 08:39
Здоровье

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Газета.Ru 00:51
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Шоу-бизнес

Андрейченко пожаловалась на критику после «исчезновения» в Мексике

Московский Комсомолец вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Мария Шарапова опубликовала сториз с кольцом на безымянном пальце

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram сториз, в котором на её безымянном пальце присутствует кольцо с брильянтом.
GoTennis.ru вчера в 07:41
Происшествия

Депутат заказала убийство своего мужа в Самарской области

Сотрудники ФСБ задержали женщину-депутата думы города Чапаевска, нанявшую киллера для убийства мужа.
VSE42.RU вчера в 08:23
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Футбол

Зиеш и Чилуэлл – трансферные цели «Челси» на лето. Мертенс отказался переходить зимой

«Челси» определился с приоритетными трансферными целями на следующее межсезонье.
Sports.ru вчера в 10:35
Общество

Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса.
Lenta.ru 01:09
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM вчера в 15:59
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК вчера в 15:30
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