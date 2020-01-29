Происшествия
Российская газетаВ Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов
Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
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Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой избран вице-спикером ассамблеи.
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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Общество
Экс-депутат Рады задержана на территории режимного объекта на Украине
Ведомство опубликовало запись видеокамер, на которых видно, как экс-депутат Верховной рады перелезает через забор Государственного бюро расследований и проникает на охраняемую территорию.
Здоровье
РБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале
Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух
На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Спорт
Брянский лыжник Большунов не попал в финал спринта Кубка мира
Брянский лыжник Александр Большунов, лидирующий в общем зачете, не смог пробиться в финал. Он уступил соотечественнику в полуфинале.
Политика
Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Интернет
Facebook следит за своими пользователями вне соцсети
Американская компания Facebook сообщила, что получает информацию о своих пользователях, в частности, со сторонних сайтов.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш».
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных в Китае
Масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Гаджеты
Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли
По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Авто
Премиальный кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
На рынке Южной Кореи первый кроссовер марки Genesis дебютировал с совершенно новым, 6-цилиндровым рядным турбодизелем объемом 3,0 литра, который выдает 278 л.с. и 588 Нм крутящего момента.