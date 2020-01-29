Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
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Врачи поставили предварительный диагноз кузбассовцам с подозрением на коронавирус

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У ребенка в Кемерове коронавирус не подтвердился

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Что с кузбасскими пациентами, у которых заподозрили коронавирус

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В департаменте охраны здоровья населения прокомментировали ситуацию с госпитализированными по возвращении из Китая кемеровчанами

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Двух вернувшихся из Китая кузбассовцев доставили в больницу

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Двоих кузбассовцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

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В Кемерове госпитализировали двух прибывших из Китая туристов

Комсомольская правда - Кемерово00:37
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Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
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Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

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Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
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Экс-депутат Рады задержана на территории режимного объекта на Украине

Ведомство опубликовало запись видеокамер, на которых видно, как экс-депутат Верховной рады перелезает через забор Государственного бюро расследований и проникает на охраняемую территорию.
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РБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале

Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

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Армия и оружие

Вьетнам заказал у России самолеты Як-130 за $350 млн

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Армия и оружие

Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух

На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.
Pravda.Ru 02:08
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:31
Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Спорт

Брянский лыжник Большунов не попал в финал спринта Кубка мира

Брянский лыжник Александр Большунов, лидирующий в общем зачете, не смог пробиться в финал. Он уступил соотечественнику в полуфинале.
Городской телеканал (Брянск) 27 января в 00:28
Политика

Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 01:34
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ вчера в 03:37
Интернет

Facebook следит за своими пользователями вне соцсети

Американская компания Facebook сообщила, что получает информацию о своих пользователях, в частности, со сторонних сайтов.
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Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш».
REGNUM 02:22
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
AutoNews вчера в 05:49
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
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Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Bimru.ru вчера в 02:57
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру вчера в 15:02
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Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных в Китае

Масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года.
ФАН вчера в 22:55
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Гаджеты

Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли

По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Life.ru вчера в 20:47
Теннис

Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Российская газета вчера в 23:20
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Авто

Премиальный кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора

На рынке Южной Кореи первый кроссовер марки Genesis дебютировал с совершенно новым, 6-цилиндровым рядным турбодизелем объемом 3,0 литра, который выдает 278 л.с. и 588 Нм крутящего момента.
Тарантас Ньюс 01:05
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