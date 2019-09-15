Общество
RT на русскомВ Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов
В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.
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Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово00:00
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Политика
«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 сентября в 08:04
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Авто
80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов
За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Общество
Сноуден рассказал о жизни в Москве
РИА Новости 02:33
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Происшествия
В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
ТАСС 05:41
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве анонсировал несколько масштабных инфраструктурных проектов, в частности — планы соединить водным путем Балтийское и Черное моря.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Футбол
Леонид Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки
Metaratings 05:00
Религия
Патриарх Кирилл оценил воссоединение русского экзархата с РПЦ
Реализация просьбы главы русского экзархата о воссоединении с РПЦ закрыла тему разделения церкви за рубежом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
News.ru 05:34
Баскетбол
Франция обыграла Австралию в матче за бронзу чемпионата мира
Сборная Франции победила команду Австралии в матче за 3-е место на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу.
ProstoProSport 05:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Энергетика
Назван срок восстановления саудовской нефтяной инфраструктуры
Срок восстановления пострадавшей в результате терактов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии измеряется не сутками, а неделями, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники.
Взгляд.ру 05:54
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском вчера в 07:50
Футбол
Гогуа: если будет шанс забить «Тамбову», воспользуюсь им, но праздновать не буду
Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Чемпионат 05:31
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54