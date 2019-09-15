Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов

В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.
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В Новокузнецке в память о погибших в «Зимней вишне» установят кованое дерево

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В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

РИА Новостивчера в 22:18

Металлическое дерево в память о погибших в «Зимней вишне» установят в Новокузнецке

Сибдепо01:13

Цивилев: памятное дерево о «Зимней вишне» установят в Новокузнецке

VSE42.RUвчера в 22:49

В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов

RT на русском04:11

Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово00:00

Стало известно, где установят металлическую «Зимнюю вишню»

Газета Кемеровавчера в 23:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
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В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

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Срок восстановления пострадавшей в результате терактов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии измеряется не сутками, а неделями, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

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