Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек. "Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы", - подчеркнул глава региона Сергей Цивилев, который лично провел экскурсию для журналистов.

В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов

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