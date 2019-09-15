Общество
RT на русскомНа месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.
РБК 08:53
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Религия
Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие
В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок С-400
В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в страну.
Газета.Ru 06:29
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали двух «теневых губернаторов» талибов
Московский Комсомолец 08:01
Авто
Ford закрывает продажи автомобилей в РФ
По итогам 8 месяцев 2019 года продажи Ford «просели» на 33%, в количественном выражении достигнув показателя в 16 874 экземпляра.
Автоновости дня 13 сентября в 04:55
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Здоровье
Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС 12 сентября в 17:11
Политика
Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии
Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
News.ru 08:20
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Кино
Открытый бета-тест Nioh 2 пройдёт в ноябре
Игромания.ру 07:10
Футбол
«Оренбург» вырвал победу над «Рубином»
"Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru вчера в 11:27
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Шоу-бизнес
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.
Телепрограмма 13 сентября в 23:55
Политика
Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов
На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
Взгляд.ру 08:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32