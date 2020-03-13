Коронавирус
Вести.RuВ Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу № 8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
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с чего всё началось
По информации областной администрации (АПК), в субботу 14 марта прошло заседание межведомственного штаба, обеспечивающего реализацию мер по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.КузПресс06:01
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В Кемерове – два зараженных коронавирусом, диагноз новокузнечанина проверяется
Московский комсомолец Кузбасс04:52
С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Комсомольская правда - Кемерово06:12
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Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Футбол
Отец Холанда отреагировал на насмешки игроков «ПСЖ» над сыном
Отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге отреагировал на поведение игроков «ПСЖ» после ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Транспорт
РЖД отменит поезда из Москвы в Берлин и Париж
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Политика
В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции
«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
Спорт
Отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам в США из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США) отменен в связи с ограничениями на поездки в США из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Здоровье
Минздрав Франции: Ибупрофен может ухудшить состояние при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции.
Общество
Тётя Макгрегора скончалась из-за коронавируса
Общество
Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек
1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.
Здоровье
Стационары Москвы закрыли для посетителей
Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.
Общество
В МЧС предупредили москвичей о метели
Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Футбол
Аршавин считает, что чемпионат России будет приостановлен
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что сезон Тинькофф РПЛ будет приостановлен из-за урозы распространения коронавируса.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Экономика
Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Шоу-бизнес
Дочка Алёны Шишковой приняла участие в дефиле на премьере «Троллей»
Среди гостей был Дима Билан, Полина Гагарина, Вика Дайнеко и многие дети знаменитостей. Алиса появилась в необычном образе.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Футбол
Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон
Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен на фоне угрозы заражения коноравирусом.