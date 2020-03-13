Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу № 8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
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с чего всё началось
По информации областной администрации (АПК
), в субботу 14 марта прошло заседание межведомственного штаба, обеспечивающего реализацию мер по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.
КузПресс06:01

Подробнее о событии

Врач рассказала о состоянии инфицированных короновирусом кемеровчан

VSE42.RU08:08

У двух пациентов в Кемерове подтвердилось наличие коронавирусной инфекции

Газета Кемерова04:51

В Кемерове – два зараженных коронавирусом, диагноз новокузнечанина проверяется

Московский комсомолец Кузбасс04:52

С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека

Комсомольская правда - Кемерово06:12

У двух пациентов в Кемерове подтвердился коронавирус

Вести Кузбасс06:58

Два человека в Кемерове попали в больницу с подозрением на коронавирус

Кузбассвчера в 12:25

В Кемерове медики госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус

Сибдеповчера в 12:18
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Общество

Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:34
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Футбол

Отец Холанда отреагировал на насмешки игроков «ПСЖ» над сыном

Отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге отреагировал на поведение игроков «ПСЖ» после ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч ТВ 01:21
Транспорт

РЖД отменит поезда из Москвы в Берлин и Париж

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Известия 08:28
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Политика

В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции

«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
RT на русском 08:23
Спорт

Отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам в США из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США) отменен в связи с ограничениями на поездки в США из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.
РИА Новости 12 марта в 03:41
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Здоровье

Минздрав Франции: Ибупрофен может ухудшить состояние при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции.
РЕН ТВ 08:03
Общество

Тётя Макгрегора скончалась из-за коронавируса

Metaratings 01:18
Общество

Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек

1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.
News.ru 09:01
Здоровье

Стационары Москвы закрыли для посетителей

Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Газета.Ru 08:29
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

ТАСС Наука вчера в 05:32
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Общество

Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.
Deita.ru вчера в 05:30
Общество

В МЧС предупредили москвичей о метели

Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.
Московский Комсомолец 07:28
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Политика

Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
РИА Новости 06:50
Футбол

Аршавин считает, что чемпионат России будет приостановлен

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что сезон Тинькофф РПЛ будет приостановлен из-за урозы распространения коронавируса.
Матч ТВ 06:00
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс вчера в 15:45
Экономика

Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса

Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
RuNews24.ru вчера в 03:55
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

Дочка Алёны Шишковой приняла участие в дефиле на премьере «Троллей»

Среди гостей был Дима Билан, Полина Гагарина, Вика Дайнеко и многие дети знаменитостей. Алиса появилась в необычном образе.
Paparazzi.ru вчера в 07:44
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Футбол

Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон

Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен на фоне угрозы заражения коноравирусом.
Lenta.ru 06:58
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