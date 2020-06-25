В регионе 24-го июня прошли торжественные мероприятия в честь юбилея Победы.

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Общество Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. 12

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,7K

Политика Путин оценил парад Победы в Москве Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня. 81

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 776

Экономика Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.

Финансы На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте). 2

Общество ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. 12

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,1K

Происшествия Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.

Общество США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа "Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. 4

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Происшествия В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 16

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Политика Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.