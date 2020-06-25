Общество

Вести КузбассВести КузбассВ Кемерове прогремел праздничный салют

В регионе 24-го июня прошли торжественные мероприятия в честь юбилея Победы.
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В городах Крыма прогремел праздничный салют

Крым 2416:58

В Кемерове прогремел праздничный салют

Вести Кузбасс15:46

Кемеровчане остались недовольны салютом в честь 75-летия Победы

Сибдепо14:06

В Кемерове прогремел салют в честь 75-летия Победы

Кузбасс13:50

В Кемерове прогремел праздничный салют

Газета Кемерова12:08
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Экономика

Путин хочет понравиться

Очевидно, что мнение по поправкам уже сформировалось: кто-то «за», кто-то «против», но вопрос в мобилизации, потому что многие из тех, кто «за», считают, что и так все за них решат, поэтому идти не хотят.
Росбалт 08:43
Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
12
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,5K
Культура

Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
11
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
3,1K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,7K
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,7K
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия 05:09
81
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
776
Шоу-бизнес

Солист группы «Иванушки International» переезжает в Испанию

Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен в ближайшее время переехать жить в Испанию.
Территория новостей 03:59
12
Экономика

Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году

Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.
Кам 24 18:14
Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
2
Общество

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
12
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1,1K
Происшествия

Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада

Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
Lenta.ru 20:19
Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
4
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
282
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
6,8K
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
1,6K
Политика

Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США

Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
1
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
16
Происшествия

На Сахалине убийце дали 8 лет и 3 месяца колонии

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сахалин.Инфо 20:22
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Политика

Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки

В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Политика

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Lenta.ru 20:38
95
Происшествия

В Мексике после землетрясения без вести пропали 15 человек

В мексиканском штате Оахака, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, развернута операция по поиску 15 человек, пропавших без вести, сообщил генерал Восьмой военной зоны Артуро Кордеро.
РИА Новости 19:17
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Спорт

В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Чемпионат вчера в 07:00
1
Политика

Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса

Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее участников.
Известия 07:46
694
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
20
Как работают Яндекс.Новости?
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