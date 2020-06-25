Общество
Вести КузбассВ Кемерове прогремел праздничный салют
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Экономика
Путин хочет понравиться
Очевидно, что мнение по поправкам уже сформировалось: кто-то «за», кто-то «против», но вопрос в мобилизации, потому что многие из тех, кто «за», считают, что и так все за них решат, поэтому идти не хотят.
Росбалт 08:43
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Культура
Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия 05:09
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки International» переезжает в Испанию
Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен в ближайшее время переехать жить в Испанию.
Территория новостей 03:59
Экономика
Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году
Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.
Кам 24 18:14
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Происшествия
Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада
Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
Lenta.ru 20:19
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США
Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Происшествия
На Сахалине убийце дали 8 лет и 3 месяца колонии
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сахалин.Инфо 20:22
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Политика
Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки
В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Происшествия
В Мексике после землетрясения без вести пропали 15 человек
В мексиканском штате Оахака, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, развернута операция по поиску 15 человек, пропавших без вести, сообщил генерал Восьмой военной зоны Артуро Кордеро.
РИА Новости 19:17
Спорт
В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину
Чемпионат вчера в 07:00
Политика
Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса
Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее участников.
Известия 07:46
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45