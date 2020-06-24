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Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут

Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне начнется с 23:00 в среду и продлится 15 минут. Салют запустят на Лужнецкой набережной в 23:00, говорится 24 июня на сайте мэра и правительства Москвы.В источнике
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Все звезды соберутся у ног «Родины-матери»: показываем самый большой концерт Победы без зрителей

Уже совсем скоро эпицентром станет Волгоград, где у подножия отреставрированного монумента «Родина-мать зовет!» начнется большой концерт с участием российских звезд сцены и кино.
Екатеринбург Онлайнвчера в 13:30
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В Москве в эти минуты гремит салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Эхо Москвывчера в 16:01

Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России

РИА Новости17:00

Салют в Москве раскрасил небо в цвета российского триколора

Известиявчера в 16:53

В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы

Говорит Москвавчера в 16:50

Салют в честь 75-летия Победы раскрасил небо Москвы в цвета российского триколора

ТАССвчера в 16:22

Салют в честь Победы в Великой Отечественной войне. Прямой эфир

Москва 24вчера в 16:00

Власти Москвы рассказали, как будет проходить праздничный салют

ИА Красная Веснавчера в 11:13
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском23 июня в 09:52
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК17:06

Дистанционное аномальное голосование

На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъвчера в 16:55
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ruвчера в 14:52
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В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русскомвчера в 13:29
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Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ruвчера в 10:35
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Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ruвчера в 14:45
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В Махачкале произошел крупный пожар на рынке

Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
РБКвчера в 14:33
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