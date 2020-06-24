Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут
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Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне начнется с 23:00 в среду и продлится 15 минут. Салют запустят на Лужнецкой набережной в 23:00, говорится 24 июня на сайте мэра и правительства Москвы.В источнике
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