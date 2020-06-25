Общество
КузбассВ Кемерове прогремел салют в честь 75-летия Победы
Празднование 75-летия Победы в Кузбассе завершилось праздничным салютом. Фейерверки прогремели в 28 ткрриториях Кемеровской области, в том числе в Новокузнецке и Кемерове. В областном центре залпы были впервые выпущены с новой Московской площади, расположенной на Притомском проспекте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Салют в честь 75-летия Победы пройдет на четырех площадках в Ставрополе
Вестник Кавказа23 июня в 23:28
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
РИА Новости вчера в 16:39
Культура
Джон Уоррен ушел из программы «Поедем поедим» после съемок в Курске
Kurskcity.ru вчера в 04:33
Кино
Новый мультфильм про Губку Боба минует кинотеатры
Новый мультфильм о популярном герое «Губка Боб в бегах» минует кинотеатры и выйдет сразу в цифровом виде.
Игромания.ру 23 июня в 07:27
Политика
В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore
RT на русском вчера в 20:05
Общество
Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 23 июня в 10:34
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
«Ъ» узнал о плане Росавиации по возобновлению международных полётов
Замглавы Минтранспорта, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.
RT на русском вчера в 22:56
Экономика
Эксперт допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией
"Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии тридцатых годов прошлого века", — приводит слова эксперта агентство РИА Новости.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Гаджеты
Oppo представила водонепроницаемый смартфон Reno3 A
Деловое.ТВ 23 июня в 06:20
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском вчера в 16:33
Авто
Opel представил кроссовер Mokka новой генерации
Стало известно, автопроизводитель Opel официально представил свой кроссовер Opel Mokka второго поколения.
32CARS.ru вчера в 10:49
Экономика
Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке
«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
РБК 23 июня в 12:18
Общество
Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев предположил, какую сумму назначит суд в качестве компенсации семье погибшего в ДТП с участием его подзащитного — актера Михаила Ефремова, пишет издание "StarHit".
РИА Новости вчера в 19:11
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Армия и оружие
США перебросили в Польшу две тысячи военных и 30 истребителей F-16
Слово и Дело 23 июня в 02:44
Единоборства
Макгрегор подверг сомнению болезнь отца Хабиба Нурмагомедова
РЕН ТВ вчера в 17:25
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 23 июня в 09:44
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия вчера в 18:47
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM 23 июня в 06:44
Политика
Турецкая партия считает необходимым признать Крым частью России
Турецкая партия "Родина" считает необходимым, чтобы международное сообщество признало Крым частью российской территории.
ТАСС вчера в 14:05
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Говорит Москва вчера в 12:22
Космос
Эксперт назвал причины невозможности жить на Луне и Марсе
Люди не смогут жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, рассказал в четверг, 25 июня, заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Известия вчера в 21:43
Игры
Презентация Cyberpunk 2077 пройдет 25 июня в 19:00 мск
Трансляция начнется в 19:00 мск 25 июня на канале игры на Twitch.
CyberSport.ru вчера в 10:15
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год
Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил установить ставку НДФЛ 15% на доходы в части их превышения 5 млн рублей в год, полученные от этого допдоходы бюджета будут "окрашены" - будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.
Интерфакс - Россия 23 июня в 10:41
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Судя по жалобам, проблема затрагивает модели: Galaxy Note 8, Note 9, Note 10 Lite, Galaxy S9, а также другие устройства смартфонов Galaxy.
Astera вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку
Как сообщил ведущий YouTube-проекта "Comment Out" Владимир Маркони, юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сделали заявление о своем разводе после восьми лет отношений в рамках шоу.
Газета.Ru вчера в 11:50