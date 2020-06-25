Общество

КузбассКузбассВ Кемерове прогремел салют в честь 75-летия Победы

Празднование 75-летия Победы в Кузбассе завершилось праздничным салютом. Фейерверки прогремели в 28 ткрриториях Кемеровской области, в том числе в Новокузнецке и Кемерове. В областном центре залпы были впервые выпущены с новой Московской площади, расположенной на Притомском проспекте.
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Салют в честь 75-летия Победы пройдет на четырех площадках в Ставрополе

Вестник Кавказа23 июня в 23:28

Кемеровчане остались недовольны салютом в честь 75-летия Победы

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В Кемерове прогремел салют в честь 75-летия Победы

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В Кемерове прогремел праздничный салют

Газета Кемеровавчера в 12:08

В Кемерове прогремел праздничный салют

Вести Кузбассвчера в 15:46
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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Турецкая партия считает необходимым признать Крым частью России

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