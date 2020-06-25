Празднование 75-летия Победы в Кузбассе завершилось праздничным салютом. Фейерверки прогремели в 28 ткрриториях Кемеровской области, в том числе в Новокузнецке и Кемерове. В областном центре залпы были впервые выпущены с новой Московской площади, расположенной на Притомском проспекте.

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