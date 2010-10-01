Спорт
Вести КузбассВ Кемерове пройдёт «Кросс нации»
Ожидается, что участие примут более 7-ми тысяч человек во всех районах региона. В Кемерове забег пройдёт в Сосновом бору в 11.30.
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Всероссийский забег «Кросс Нации» впервые пройдет в Евпатории
Национальная служба новостейвчера в 15:39
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок близким
Прописывается, что право задержанного лица на один телефонный разговор в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции.
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RT на русском 10:45
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ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
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Росбалт 08:03
Политика
Аксенов воспротивился переименованию Крыма
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
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Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
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Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о своем намерении анонсировать возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон.
Lenta.ru 09:47
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
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ЖКХ
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
Коммунальный комплекс Москвы готов к отопительному сезону, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник во время осмотра открытой после реконструкции насосно-перекачивающей станции "Марьинская".
ТАСС 09:07
Энергетика
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Известия 10:27
Экономика
ВЭБ подтягивает китайские деньги
Игорь Шувалов, которого цитирует агентство «Синьхуа», заявил также, что CDB предоставил ВЭБ.РФ 3 млрд юаней на строительство танкеров на верфи «Звезда».
Коммерсантъ 10:50
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Политика
Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками
Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
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В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
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Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera 09:07
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Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
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«Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона».
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Биатлонистка Васильева дисквалифицирована из-за допинга
Газета.Ru 11:22
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Футбол
Антон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Спорт-Экспресс 10:15