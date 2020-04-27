Экономика
РБКЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
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Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
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Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
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Политика
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Экономика
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Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04
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РБК 06:14
Общество
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В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 04:02
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Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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Общество
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Новый День 05:18
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший продавец марихуаны
Утверждается, что ранее Лео работал в компании, специализирующейся на легальной продаже марихуаны, однако оставил бизнес в июне 2019 года.
Газета.Ru 05:18
Политика
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Lenta.ru 04:33
Происшествия
В Норвегии задержан миллионер, жена которого пропала в 2018 году
В Осло полиция задержала 70-летнего миллионера Тома Хагена, жена которого пропала из их дома полтора года назад, сообщило норвежское издание VG.
Аргументы и Факты 05:41
Экономика
В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
REGNUM 04:29
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Экономика
«Яндекс.Такси» уедет от прибыли
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Коммерсантъ вчера в 17:43
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
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Общество
Правительство изменило сроки сдачи СЗВ-ТД
Постановление Правительства РФ, вводящее новый порядок сдачи СЗВ-ТД, официально опубликовано и вступило в силу с 27 апреля.
Главная книга вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии
Блогера и телеведущую Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии.
ФАН 25 апреля в 11:51
Религия
В Радоницу усопших поминают домашней молитвой
Поминают усопших в семейном кругу, домашней молитвой.
В Гае.ру 05:00
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле на этой неделе
NASA следит за «потенциально опасным» астероидом 1998 OR2, который на этой неделе пролетит мимо Земли.
UfacityNews.ru вчера в 23:30
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Здоровье
Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом
В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38