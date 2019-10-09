Недвижимость
Газета КемероваВ Кемерове значительно выросла аренда квартир
Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в третьем квартале на 16,6%, составив 8 199 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры за квартал подорожала на 17,9% и составила 10 633 рубля. Трёхкомнатную квартиру можно было арендовать в среднем за 16 250 рублей, что на 14% больше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нет ни в Туле, ни в Твери: дешевое жилье исчезает из российских городов
Московский Комсомолецвчера в 04:07
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Политика
Зеленский назвал условие повторного роспуска Рады
Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады во время своей инаугурации в мае. Досрочные выборы депутатов прошли 21 июля.
РБК 07:33
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
Известно, что после покупки смартфона в течение 1 года замена экрана составит 145 долларов (9 500 рублей).
UfaTime.ru вчера в 07:52
Общество
Минюст может ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Неоднократная неуплата алиментов подразумевает ситуацию, когда человек снова не перечислил деньги без уважительной причины.
RuNews24.ru 01:17
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Спорт
Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA
Требования, которые предъявляет к России Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выполняются в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Общество
На снимках без фотошопа лицо Джоли покрыто глубокими морщинами
В целом, Джоли на правдивых снимках папарацци без какого-либо фотошопа выглядела неважно.
Kleo.ru 03:58
Происшествия
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
Российская газета 05:37
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Экономика
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг по стоимости готового бизнеса
Всего в рейтинг вошло 23 города. Второе место заняла Москва, здесь готовый бизнес можно приобрести за 4,4 млн рублей.
Бизнес-газета 04:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
RT на русском 05:56
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове
Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
Теннис
Осака отказалась от гражданства США
Чемпионат 07:57
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
РИА Новости 04:19
Экономика
Минэкономразвития предлагает увеличить налоги на малый бизнес
Ряд СМИ уже провел подсчеты по росту налоговой нагрузки на малый бизнес – она вырастет на 4,9%. Это самый значительный рост с 2015 года.
НДН.инфо 07 октября в 22:39
Политика
Зеленский спрогнозировал итог публикации своих разговоров с Путиным
В конце сентября на сайте президента Украины была размещена петиция, автор которой призвал Зеленского обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с Путиным (согласно данным пресс-службы Кремля, Путин говорил с Зеленским 11 июля, 7 августа и 7 сентября 2019 года, в ходе разговоров обсуждались вопросы освобождения и передачи удерживавшихся на Украине и в России лиц).
РБК 07:54
Политика
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
РИА Новости 07:29
Экономика
Банковские переводы захотели сделать доступнее для россиян
Комиссии при переводе денег между российскими регионами в рамках одного банка должны быть устранены.
Lenta.ru 06:46
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Ugpressa.ru 08 октября в 17:03