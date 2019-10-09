Недвижимость

Газета КемероваГазета КемероваВ Кемерове значительно выросла аренда квартир

Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в третьем квартале на 16,6%, составив 8 199 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры за квартал подорожала на 17,9% и составила 10 633 рубля. Трёхкомнатную квартиру можно было арендовать в среднем за 16 250 рублей, что на 14% больше.
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Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России

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Росбалтвчера в 08:40
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
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Зеленский назвал условие повторного роспуска Рады

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Lenta.ru 06:12
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Неоднократная неуплата алиментов подразумевает ситуацию, когда человек снова не перечислил деньги без уважительной причины.
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Спорт

Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Требования, которые предъявляет к России Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выполняются в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
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Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
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На снимках без фотошопа лицо Джоли покрыто глубокими морщинами

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В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
Российская газета 05:37
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Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за два года

Известия 07:36
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

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Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
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Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
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Ряд СМИ уже провел подсчеты по росту налоговой нагрузки на малый бизнес – она вырастет на 4,9%. Это самый значительный рост с 2015 года.
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Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому

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Банковские переводы захотели сделать доступнее для россиян

Комиссии при переводе денег между российскими регионами в рамках одного банка должны быть устранены.
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В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик

Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
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