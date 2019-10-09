Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в третьем квартале на 16,6%, составив 8 199 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры за квартал подорожала на 17,9% и составила 10 633 рубля. Трёхкомнатную квартиру можно было арендовать в среднем за 16 250 рублей, что на 14% больше.

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.

Армия и оружие Трамп вновь начал угрожать Турции 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Политика Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

Здоровье Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло 35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.

Космос Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.

Финансы ВТБ больше не принимает вклады в евро Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.

Энергетика Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2» Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

Происшествия Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.

Происшествия В Рязани поймали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его супруги В Рязани поймали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Политика Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Экономика Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.

Экономика Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.

Футбол УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020 Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.

Политика Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Общество Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов.

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.