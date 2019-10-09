Недвижимость
Газета КемероваВ Кемерове значительно выросла аренда квартир
Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в третьем квартале на 16,6%, составив 8 199 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры за квартал подорожала на 17,9% и составила 10 633 рубля. Трёхкомнатную квартиру можно было арендовать в среднем за 16 250 рублей, что на 14% больше.
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Армия и оружие
Турция нанесла удары по дамбе в Сирии
Взгляд.ру 13:10
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Lenta.ru вчера в 11:35
Армия и оружие
Трамп вновь начал угрожать Турции
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Здоровье
Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло
35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 07 октября в 05:00
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Энергетика
Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс 11:38
Происшествия
Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского
Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru 16:22
Происшествия
В Рязани поймали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его супруги
В Рязани поймали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.
МедиаРязань 03:15
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Футбол
Стефано Пиоли возглавил «Милан»
Спорт-Экспресс 06:12
Политика
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
RT на русском 12:38
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Шоу-бизнес
Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
Экспресс газета 14:52
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК 15:52
Экономика
Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета
Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.
ТАСС 14:04
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости 16:12
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Общество
Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов.
Газета.Ru 11:35
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Происшествия
Блогер, напавший на синагогу в Галле, транслировал расстрельный стрим
Убийца-блогер, напавший на синагогу и закусочную в Германии, стримил все свои действия.
Царьград 14:45