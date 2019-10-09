Недвижимость
Газета КемероваВ Кемерове значительно выросла аренда квартир
Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в третьем квартале на 16,6%, составив 8 199 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры за квартал подорожала на 17,9% и составила 10 633 рубля. Трёхкомнатную квартиру можно было арендовать в среднем за 16 250 рублей, что на 14% больше.
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Нет ни в Туле, ни в Твери: дешевое жилье исчезает из российских городов
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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