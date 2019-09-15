Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
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В Новокузнецке в память о погибших в «Зимней вишне» установят кованое дерево

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В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

РИА Новостивчера в 22:18

Металлическое дерево в память о погибших в «Зимней вишне» установят в Новокузнецке

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Цивилев: памятное дерево о «Зимней вишне» установят в Новокузнецке

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В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов

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Стало известно, где установят металлическую «Зимнюю вишню»

Газета Кемеровавчера в 23:30

Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово00:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон
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Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба

Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

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В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
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Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
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У соратников Навального в 32 городах проводятся обыски

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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

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Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
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Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть

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Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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На дереве в Крыму обнаружили бомбу

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Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
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Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

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Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой

Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
Известия 04:04
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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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