Общество
РИА НовостиВ Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
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Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово00:00
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Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
В главном поединке соревнований сошлись два американских легковеса — Дональд Серроне и Джастин Гэтжи.
Вести.Ru 00:15
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК вчера в 13:53
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ 13 сентября в 15:50
Шоу-бизнес
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии
Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня вчера в 10:58
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
Экономика
Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета вчера в 01:05
Авто
Вскоре объявят преемника Mitsubishi Pajero
Австралийский портал CarAdvice объявил, что из популярного внедорожника Pajero японская компания Mitsubishi сделает семейный кроссовер с новым названием модели.
CarsWeek.ru вчера в 04:49
Происшествия
В Екатеринбурге «лоб в лоб» на скорости столкнулись два мотоциклиста
В Екатеринбурге, 14 сентября в 21:10, на улице Свердлова напротив Дома музыки «лоб в лоб» столкнулись два байкера.
КП - Екатеринбург вчера в 12:47
Политика
Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса
Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Известия 01:12
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Недвижимость
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru 13 сентября в 00:32
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости вчера в 09:11
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Кино
СМИ: Железный человек появится в «Чёрной вдове»
Игромания.ру вчера в 21:01
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль в рамках обновления обзавелся видоизмененной передней частью кузова, модернизированным передним мостом со ШРУСами, новой «раздаткой», увеличенным передаваемым моментом и управляемым электроприводом.
Daily-Motor.Ru 13 сентября в 02:00
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Космос
Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году
Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры.
Популярная механика 12 сентября в 14:02