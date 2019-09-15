В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

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