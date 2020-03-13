Коронавирус
Вести.RuВ Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу № 8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Читать в источнике
Оценить580
с чего всё началось
По информации областной администрации (АПК), в субботу 14 марта прошло заседание межведомственного штаба, обеспечивающего реализацию мер по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.КузПресс06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Заболевшие коронавирусом кемеровчане привезли инфекцию из Италии и Германии
Московский комсомолец Кузбасс06:13
С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Комсомольская правда - Кемерово06:12
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество
Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Космос
Российский спутник оснастили «противоугонной» системой
Является ли это усовершенствование нововведением и ранее спутники серии передавали всю техническую информацию и команды управления в открытом виде, либо прежняя система шифрования просто была улучшена — не сообщается.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала подписчикам свой целлюлит
Подписчики телезвезды поддержали её и отметили, что она преувеличила насчёт целлюлита.
Футбол
Оренбург — Спартак 1:3
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
Авто
Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России. Японский внедорожник в скором времени дебютирует в РФ.
Авто
Названы самые «страшные» отечественные автомобили
Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Здоровье
Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Биатлон
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
Российский биатлонист Александр Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Происшествия
Двое жителей Кузбасса с выявленным коронавирусом отдыхали в Италии
Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.
Происшествия
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Религия
В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус
Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели
МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Здоровье
Глава Минздрава Украины пообещал пенсионерам смерть от коронавируса
Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Политика
МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань
Политика
В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений
Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Общество
250 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 250 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, которые приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.