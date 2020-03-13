с чего всё началось

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу № 8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

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