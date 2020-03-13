Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу № 8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
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с чего всё началось
По информации областной администрации (АПК
), в субботу 14 марта прошло заседание межведомственного штаба, обеспечивающего реализацию мер по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.
КузПресс06:01

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У двух пациентов в Кемерове подтвердился коронавирус

Вести Кузбасс06:58

Два человека в Кемерове попали в больницу с подозрением на коронавирус

Кузбассвчера в 12:25

Заболевшие коронавирусом кемеровчане привезли инфекцию из Италии и Германии

Московский комсомолец Кузбасс06:13

С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека

Комсомольская правда - Кемерово06:12

У двух пациентов в Кемерове подтвердилось наличие коронавирусной инфекции

Газета Кемерова04:51

Врач рассказала о состоянии инфицированных короновирусом кемеровчан

VSE42.RU08:08

В Кемерове медики госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус

Сибдеповчера в 12:18
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество

Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение.
Эхо Москвы 10:30
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Космос

Российский спутник оснастили «противоугонной» системой

Является ли это усовершенствование нововведением и ранее спутники серии передавали всю техническую информацию и команды управления в открытом виде, либо прежняя система шифрования просто была улучшена — не сообщается.
Популярная механика 11 марта в 07:29
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:58
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала подписчикам свой целлюлит

Подписчики телезвезды поддержали её и отметили, что она преувеличила насчёт целлюлита.
Газета Кемерова вчера в 14:38
Футбол

Оренбург — Спартак 1:3

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
Вести.Ru 01:40
Авто

Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ

Новый Toyota Highlander сертифицировали в России. Японский внедорожник в скором времени дебютирует в РФ.
ToDay News Ufa 12 марта в 03:01
Авто

Названы самые «страшные» отечественные автомобили

Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Daily-Motor.Ru 09:14
Здоровье

Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником

Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.
RuNews24.ru 08:10
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Биатлон

Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
RT на русском 10:05
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Политика

Историки установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

Известия 02:41
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
RT на русском вчера в 18:19
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Происшествия

Двое жителей Кузбасса с выявленным коронавирусом отдыхали в Италии

Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.
Интерфакс 07:26
Происшествия

В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Религия

В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус

Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
REGNUM 10:22
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели

МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
РБК 09:55
Здоровье

Глава Минздрава Украины пообещал пенсионерам смерть от коронавируса

Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Украина.ру 09:17
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

REGNUM вчера в 01:19
Политика

В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
REGNUM 03:11
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Общество

250 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 250 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, которые приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.
Псковское агентство информации 01:58
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
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