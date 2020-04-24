Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Отмечается, что возгорание произошло в 10.45 по местному времени (06.45 мск) за пределами территории действующего училища, в строящемся здании. Предполагается, что причиной стало короткое замыкание. Пожар был потушен в 11.05 (07.05 мск).
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Сергей Цивилев
Никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет. Все сработали очень четко.
— Сергей Цивилев, российский политикТелеканал 360° 03:06

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Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

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Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Энергетика

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