Происшествия
Газета.RuВ Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Отмечается, что возгорание произошло в 10.45 по местному времени (06.45 мск) за пределами территории действующего училища, в строящемся здании. Предполагается, что причиной стало короткое замыкание. Пожар был потушен в 11.05 (07.05 мск).
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Никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет. Все сработали очень четко.
— Сергей Цивилев, российский политикТелеканал 360° 03:06
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На стройке президентского кадетского училища в Кемерове произошел пожар
Комсомольская правда - Кемерово01:16
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Общество
Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница
Ведомости вчера в 16:51
Недвижимость
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Здоровье
В Саратовской области поменяли министра здравоохранения
В Саратовской области сменили министра здравоохранения, должность Натальи Мазиной занял руководитель перинатального центра на ул. Рабочей Олег Костин.
Четвертая Власть 02:21
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин интернаты и дома престарелых
Министерство труда рекомендовало закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.
Полит.ру вчера в 08:13
Здоровье
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае
За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
Энергетика
Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть
Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
АБН 00:14
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество
Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:02
Общество
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
В некоторых СМИ появились материалы о том, что Минобрнауки планирует пересмотреть стоимость обучения для платных студентов в условиях временного перехода на дистанционный формат в связи с распространением COVID-19.
Российская газета 02:08
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Общество
Магазины в России вводят ограничения для покупателей
Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 8,7%, до $22,32 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную пандемии коронавируса песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru вчера в 20:15
Финансы
ЦБ примет решение о ключевой ставке
Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
Футбол
Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль вчера в 15:44
Общество
В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом
В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, им было от 37 до 86 лет, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 01:15
Общество
Глава Новосибирского МВД подал в отставку
Решение уйти с занимаемой должности начальник ГУ МВД России по региону озвучил в ходе заседания областной коллегии МВД.
НИА-Новосибирск 03:01
Игры
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Дни24 вчера в 07:53
Технологии
Электроника на российских спутниках станет меньше и надежнее
Популярная механика вчера в 08:17
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13