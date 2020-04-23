Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. По данным на этотмомент, пострадавших и погибших нет. Местные жители публикуют видео с места пожара: на кадрах видно, что горят несколько домов по обеим сторонам проезжей части.

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