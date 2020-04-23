Происшествия
ИнтерфаксВ Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. По данным на этотмомент, пострадавших и погибших нет. Местные жители публикуют видео с места пожара: на кадрах видно, что горят несколько домов по обеим сторонам проезжей части.
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Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
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Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»
Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Здоровье
Минздрав Хакасии попросил бизнесменов помочь с питанием для медиков
Минздрав Хакасии обратился к предпринимателям с просьбой обеспечить трехразовое питание врачам, работающим с заболевшими коронавирусной инфекцией.
Росбалт 08:19
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Коммерсантъ 07:17
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Волчек и Плиев были задержаны и доставлены в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ними следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
РЕН ТВ 04:51
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
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Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
Происшествия
58 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани
По данным оперативного штаба Краснодарского края на четверг, 23 апреля, на территории региона за сутки подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:24
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Политика
В Кремле не верят в сокрытие Китаем данных о коронавирусе
Ранее в Кремле сообщили, что даты снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет.
Life.ru 08:47
Авто
ГАЗ разрабатывает новый грузовик «Валдай Next»
Автомобилестроительное предприятие ГАЗ готовит к выпуску новый грузовик из линейки NEXT. Более подробной информации о новинке нет.
Экономика сегодня вчера в 08:14
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Футбол
УЕФА решил, как распределять места в еврокубках на следующий сезон
Ньон, Швейцария, 23 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с принципом распределения мест в еврокубках на сезон 2020/21.
REGNUM 08:46
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса при госпитализации не по скорой.
Комсомольская правда 08:48
Экономика
Системообразующие предприятия смогут реструктуризировать кредиты
Крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.
Известия 08:43
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Общество
Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда
Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов закрывать границы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:20
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
Общество
Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя
«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
Здоровье
В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса
Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предлагают перебронирование билетов. В мае из Москвы значатся рейсы в чуть более 50 городов.
Телеканал Санкт-Петербург 04:53