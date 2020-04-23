Происшествия
ИнтерфаксВ Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. По данным на этотмомент, пострадавших и погибших нет. Местные жители публикуют видео с места пожара: на кадрах видно, что горят несколько домов по обеим сторонам проезжей части.
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Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Здоровье
В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса
Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Технологии
В Кузбассе нашли способ уничтожать коронавирус в помещениях
ВашГород.ру 05:25
Общество
ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства
На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
Общество
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Энергетика
Продажа газа в России стала выгоднее экспорта
В бюджете «Газпрома», обладающего монополией на экспорт газа из России, на 2020 год предусмотрена цена поставок газа на экспорт на уровне $200 за 1 тыс. куб. м. В начале февраля 2020 года в ходе Дня инвестора глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отмечала, что среднегодовая цена поставок на экспорт в 2020 году может быть скорректирована до $175–185 за 1 тыс. куб. м.
РБК 07:51
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Технологии
Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов
Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Кино
Смолянин сыграл одну из главных ролей в сериале на федеральном канале
Степан Девонин сыграл в сериале роль отца Саньки – Федора.
SmolDaily вчера в 09:36
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Общество
Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
Трамп приказал американским морякам расстреливать иранские корабли
НТВ вчера в 10:04
Армия и оружие
На Донбассе боец ВСУ расстрелял сослуживцев
Народная милиция ДНР сообщает о новых конфликтах в рядах ВСУ на Донбассе. Сегодня ночью в распоряжении 128-й бригады произошла перестрелка.
Новостной фронт 07:07
Энергетика
Минэкономразвития объяснило снижение спроса на российские нефть и газ
Минэкономразвития России полагает, что спрос на российскую нефть и газ стал падать в марте в связи с коронавирусной инфекций.
Газета.Ru 10:18