Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организаторов Сергея Чернакова. Участники форсировали пролив на автомобилях БРДМ.

В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина

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