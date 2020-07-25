Происшествия
BFM.ruВ Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организаторов Сергея Чернакова. Участники форсировали пролив на автомобилях БРДМ.
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Общество
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ 08:55
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Известия вчера в 17:40
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Здоровье
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях в России
В России в реанимационных отделениях находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 17:24
Шоу-бизнес
Раскрыты детали конфликта Джонни Деппа и Эмбер Херд
Подруга Эмбер Херд, Ракель Рокки Пеннингтон, рассказала о «самой большой ссоре» актрисы с ее бывшим супругом Джонни Деппом.
Известия 17:30
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Политика
США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства
В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 17:23
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Музыка
Хор Турецкого выступит в День ВМФ в Севастополе
Стало известно, что знаменитые музыканты коллектива дадут большой праздничный концерт на площади Нахимова, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота.
RuNews24.ru вчера в 14:21
Недвижимость
Спрос на аренду квартир в России вырос на 16% после падения в марте
Спрос на долгосрочную аренду квартир в России после пандемии восстановился, в июле был зафиксирован рост на 16,3%. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимости».
РБК вчера в 03:03
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru вчера в 12:12
Кино
Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль
23-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) официально начал работу в субботу, однако из-за продолжающейся борьбы с распространением коронавируса нового типа многие его мероприятия перенесены в онлайн, а программа сокращена.
ТАСС 04:01
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Медики считают, что бактерия Helicobacter pylori является главным фактором риска при данном виде онкологии.
Live24 вчера в 02:03
Футбол
В Пермском крае намерены возродить футбольный клуб «Амкар» за два года
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что администрация региона собирается возродить футбольный клуб «Амкар».
Нева Спорт 16:28
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру вчера в 02:56
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv вчера в 07:43
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена.
Известия 14:44
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
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Юрий Жирков: «Не очень бурно праздновал победу в финале Кубка России? Я не умею прыгать»
Матч ТВ 18:00
Армия и оружие
Минобороны Израиля усиливает боеготовность на северной границе
Со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля сообщается, что после совещания с начальником генштаба армии Авивом Кохави, главой военной разведки Тамиром Хейманом и высокопоставленными военными, Ганц приказал поддерживать высокую боеготовность на северной границе.
ИА Красная Весна 17:10
Общество
В Instagram умершей от рака Джеммы Сиссон опубликован прощальный пост
Как сообщает ToDay News Ufa, 39-летняя Джемма Сиссон умерла после двух лет безуспешного лечения от рака.
ToDay News Ufa 12:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем
Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Gazeta.SPb 16:17
Футбол
Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.
Metaratings 14:24