Происшествия

REGNUMREGNUMЗатонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля. Об этом сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.
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Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
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Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

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За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
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Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
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На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом

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Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

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Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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ФК «Зенит» завоевал Кубок России

После победы «Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России, ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
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Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»

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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia

Прототип Marussia B1 начал ездить по территории предприятия уже в августе того же года, а в ноябре его показали поклонникам российского автопрома.
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Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

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"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
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Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в сурском крае за последние сутки зарегистрирована очередная смерть от коронавируса.
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Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса

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Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок

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Глава BioWare Austin показал концепты Anthem 2.0

Основная работа над Anthem 2.0, или Anthem NEXT, ведётся под присмотром отделения BioWare Austin.
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