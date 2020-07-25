Происшествия
REGNUMЗатонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля. Об этом сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.
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Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Украинской ассоциация футбола.
Газета.Ru 15:57
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Космос
Стала известна дата запуска на орбиту новой партии спутников Starlink
Американская компания SpaceX планирует предпринять 31 июля новую попытку запуска на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Газета.Ru 16:14
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Общество
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов из России
Официальный представитель МИД России отметила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор.
Взгляд.ру вчера в 17:32
Музыка
Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»
Актуальные Новости 04:41
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 23 июля в 05:22
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Общество
В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Известия 16:25
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Происшествия
На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом
92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:43
Единоборства
Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым
Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 06:35
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
После победы «Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России, ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
BFM.ru 12:15
Игры
Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»
Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 16:20
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Путешествия
Туроператоры открыли бронирование поездок для россиян в Турцию
Новая газета вчера в 10:55
Авто
Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia
Прототип Marussia B1 начал ездить по территории предприятия уже в августе того же года, а в ноябре его показали поклонникам российского автопрома.
Car.ru 23 июля в 12:34
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Наука
Найдено природное эффективное средство от коронавируса
UfacityNews.ru 11:10
Общество
В Пензенской области зафиксировано 79 смертей от коронавируса
Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в сурском крае за последние сутки зарегистрирована очередная смерть от коронавируса.
Smi58.ru 14:49
Общество
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
После появления вакцины поставить прививку от коронавируса в Москве можно будет бесплатно, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 15:19
Футбол
Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36
Киберспорт
Глава BioWare Austin показал концепты Anthem 2.0
Основная работа над Anthem 2.0, или Anthem NEXT, ведётся под присмотром отделения BioWare Austin.
Игромания.ру 13:56