Происшествия
BFM.ruВ Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организаторов Сергея Чернакова. Участники форсировали пролив на автомобилях БРДМ.
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В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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Игры
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В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
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Политика
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
РИА Новости вчера в 06:37
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент Путин дал разрешение на заморозку реальных пенсий жителей России.
ToDay News Ufa 04:17
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На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета
Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
РИА Новости Крым 09:42
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
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В Курской области при крушении погиб пилот легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот.
ТАСС 12:23
Общество
В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса
Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon.
РБК 11:19
Общество
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Жители Бурятии засняли на видео неопознанный летающий объект. Как сообщает ОТР, НЛО летал по небу несколько минут, а затем исчез.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
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Схимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь
Схимонах Сергий (Романов), лишенный сана схиигумена, не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, сообщил его соратник Всеволод Могучев.
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