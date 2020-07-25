Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организаторов Сергея Чернакова. Участники форсировали пролив на автомобилях БРДМ.
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