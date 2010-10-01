После скандала с «символическим» хлебом стало известно, что блокадники из Керчи получат путевки в санатории Евпатории и Ялты.

В Керчи блокадникам подарили по батону белого хлеба

Общество Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.

Общество В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.

Политика Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.