Общество

ДилетантДилетантВ Керчи блокадникам подарили по батону белого хлеба

После скандала с «символическим» хлебом стало известно, что блокадники из Керчи получат путевки в санатории Евпатории и Ялты.
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Керченских чиновниц, которые подарили ветеранам-блокадникам по батону хлеба, завтра могут уволить с должности

Эхо Москвывчера в 05:00

В Керчи блокадникам подарили по батону белого хлеба

Дилетантвчера в 07:42
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