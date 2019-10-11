Общество
RuNews24.ruВ Керчи минутой молчания почтят погибших во время расстрела в колледже
Замглавы керченской администрации Дилявер Мельгазиев сообщил, что траурное мероприятие состоится на площади Ленина. В девять часов утра пройдет общегородская минута молчания. Он добавил, что в этот день не будет никаких увеселительных мероприятий, а флаги в городе будут приспущены.
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Керчь почтит память погибших год назад в политехе общегородской минутой молчания
Интерфакс - Россия04:45
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