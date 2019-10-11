Происшествия
RuNews24.ruВ Керчи минутой молчания почтят погибших во время расстрела в колледже
Замглавы керченской администрации Дилявер Мельгазиев сообщил, что траурное мероприятие состоится на площади Ленина. В девять часов утра пройдет общегородская минута молчания. Он добавил, что в этот день не будет никаких увеселительных мероприятий, а флаги в городе будут приспущены.
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Минута молчания пройдёт 17 октября в Керчи в память о погибших в результате трагедии в колледже
RT на русскомвчера в 07:09
Погибших во время расстрела в Керченском политехе почтят минутой молчания
Московский Комсомолецвчера в 07:05
Керчь почтит память погибших год назад в политехе общегородской минутой молчания
Интерфакс - Россиявчера в 04:45
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
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Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
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В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
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В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
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Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
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Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах
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Чемпионат вчера в 18:19
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
REGNUM 10 октября в 11:55
Спорт
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РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 14-го тура.
Sportbox.RU вчера в 09:16
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
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Авто
Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Культура
Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину
Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.
Вечерняя Москва 02:02
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Политика
Додон пока не подарил Путину обещанное вино
Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.
Rambler News Service вчера в 16:02
Шоу-бизнес
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Piter.tv вчера в 04:26
Происшествия
В Минобороны назвали причину аварийной посадки Ан-12 в Кольцово
РЕН ТВ 10 октября в 03:44
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
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В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
"В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования", — сказали в пресс-службе.
РЕН ТВ 02:11