Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Керчи минутой молчания почтят погибших во время расстрела в колледже

Замглавы керченской администрации Дилявер Мельгазиев сообщил, что траурное мероприятие состоится на площади Ленина. В девять часов утра пройдет общегородская минута молчания. Он добавил, что в этот день не будет никаких увеселительных мероприятий, а флаги в городе будут приспущены.
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В Крыму почтят память жертв трагедии в Керченском политехническом колледже

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Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

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