Политика

ИзвестияИзвестияВ Керчи началась буксировка украинских кораблей

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент РЕН ТВ.
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В Крыму призвали Украину извлечь уроки из Керченской провокации

РИА Новости09:14

Когда состоится передача задержанных кораблей Украине

РИА Новости Крым08:08

Передача Украине арестованных кораблей пройдет в районе мыса Тарханкут

Комсомольская правда06:29

Передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября

ТАСС07:35

Передача украинских кораблей в Черном море состоится 18 ноября

ИА Крыминформ07:27

Корабли ВМСУ покидают порт в Керчи. Эксклюзив «Крым 24»

Крым 2406:06

Передача военных кораблей Украине состоится 18 ноября

Коммерсантъ07:55
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Автоспорт

Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

RT на русском вчера в 18:49
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
RT на русском 09:19
Авто

Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Motor 02:59
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября.
Газета.Ru 05:20
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Происшествия

Автобус сбил женщину с ребенком в Москве

РБК 09:18
Футбол

Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы

После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
РБК 07:44
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Кино

Disney объявил даты премьер фильмов Marvel

News.ru 09:21
Технологии

Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной

Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
NewInform 03:50
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Футбол

«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу

Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле».
Рамблер 09:08
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
RT на русском 15 ноября в 05:49
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Общество

На следующей неделе в Петербург придет похолодание

На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
Телеканал Санкт-Петербург 09:11
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Газета.Ru 09:00
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

РИА Новости 15 ноября в 13:44
Фигурное катание

Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Общество

Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне проходящих в стране протестов выступил в поддержку решения властей страны поднять цены на бензин, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:29
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия 07:16
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Происшествия

Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия 08:05
Кино

Мединский рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как относится к демонстрации откровенных сцен в фильмах.
RT на русском 06:31
Происшествия

Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех

В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Известия 08:28
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Политика

В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент

Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
РИА Новости 08:57
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости вчера в 04:55
Теннис

Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
РБК вчера в 09:25
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия 14 ноября в 06:17
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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