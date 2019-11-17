Политика
ИзвестияВ Керчи началась буксировка украинских кораблей
В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент РЕН ТВ.
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Автоспорт
Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Футбол
Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы
После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Кино
Disney объявил даты премьер фильмов Marvel
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Футбол
«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу
Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле».
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Общество
На следующей неделе в Петербург придет похолодание
На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Общество
Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне проходящих в стране протестов выступил в поддержку решения властей страны поднять цены на бензин, сообщает "Интерфакс".
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Кино
Мединский рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как относится к демонстрации откровенных сцен в фильмах.
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Политика
В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.