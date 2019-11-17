Политика

ИзвестияИзвестияВ Керчи началась буксировка украинских кораблей

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент РЕН ТВ.
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Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе

ТАСС04:45

Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

РИА Новости05:39

Украинские корабли буксируют в район мыса Такиль. Эксклюзивные кадры

Крым 2406:23

Задержанные в Керченском проливе военные корабли передадут Украине в нейтральных водах

ИА Крыминформ04:30

Украинские военные корабли покинули Керчь

Коммерсантъ03:22

«Передача кораблей Украине назревала»: три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву

Комсомольская правда05:16

Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

ТК Звезда05:00
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Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Политика

Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Известия 06:14
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском вчера в 13:52
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Футбол

Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России

Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Газета.Ru 05:12
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Единоборства

Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 05:58
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Политика

В Иране на фоне протестов отключили интернет

Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия

Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге

В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков.
Газета.Ru 01:59
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Спорт

Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Газета.Ru 05:39
Общество

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 03:52
Фигурное катание

Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Происшествия

Рабочие нашли на свалке «Российский коньяк», выпили его и погибли

В поселке Часцы Московской области рабочие цеха по переработке отходов обнаружили на мусорной свалке напиток с этикеткой «Российский коньяк», попробовали его и умерли.
Lenta.ru 04:38
Футбол

В Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0

Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0.
RT на русском 03:28
Происшествия

На Украине загорелся поезд с пассажирами

Взгляд.ру 05:32
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Происшествия

СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на «Восточном»

Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 06:20
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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