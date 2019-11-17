Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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Передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября

ТАСС07:35

Главные новости за выходные 16–17 ноября

Коммерсантъ11:00

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

РИА Новости10:31

Как из Керчи буксировали корабли ВМС Украины - видео

РИА Новости Крым14:00

Передача украинских кораблей в Черном море состоится 18 ноября

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В Севастополе следят за буксировкой военных украинских кораблей

Крым 2410:20

Передача Украине арестованных кораблей пройдет в районе мыса Тарханкут

Комсомольская правда06:29
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Военные США испытали российский танк Т-80

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Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Андорра — Турция. Ставка: гол Энеса Унала за 2.48.
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В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
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В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
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