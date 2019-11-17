Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей

РИА Новости10:31

Передача военных кораблей Украине состоится 18 ноября

Коммерсантъ07:55

В Севастополе следят за буксировкой военных украинских кораблей

Крым 2410:20

Передача украинских кораблей в Черном море состоится 18 ноября

ИА Крыминформ07:27

Когда состоится передача задержанных кораблей Украине

РИА Новости Крым08:08

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ТАСС07:35

Передача Украине арестованных кораблей пройдет в районе мыса Тарханкут

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