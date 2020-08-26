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Газета.Ru
Газета.Ru

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи

Взрыв бытового газа случился в десятиэтажном жилом доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как рассказал источник, после взрыва газа произошел пожар, охвативший два этажа.В источнике
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Крым 24

В Керчи произошёл взрыв в жилом доме

Крым 2411:02
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новости10:51
ТАСС

Пожар в многоэтажке в Керчи полностью ликвидирован

ТАСС12:35
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформ11:03
РИА Новости Крым

Ожоги 60% тела: медики рассказали о пострадавшей на пожаре в Керчи

РИА Новости Крым11:23
КП - Крым

Последствия пожара в многоэтажке в Керчи: Женщина получила 60% ожогов тела

КП - Крым11:56
КИА

В Керчи произошел хлопок в квартире: огнем охвачено два этажа (ФОТО, ВИДЕО)

КИА10:44

Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса
Газета.Ru12:46
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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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