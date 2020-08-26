Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи
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Взрыв бытового газа случился в десятиэтажном жилом доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как рассказал источник, после взрыва газа произошел пожар, охвативший два этажа.В источнике
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