Общество
РИА НовостиВ Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба". Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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Милонов про керченских чиновниц: За такой формализм при Сталине были плохие последствия
Общественная служба новостей08:37
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Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Общество
«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо
В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Здоровье
Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука
Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
Финансы
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
Авто
В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y
Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
Происшествия
В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой
Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Общество
Обвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сторона обвинения пытается обвинить её в шпионаже, ссылаясь на копию анкеты агента молдавской разведки с данными, который совпадают с её.
Политика
На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта.
Наука
Учёные объяснили появление седины из-за стресса
Происшествия
Жительница Туапсе пропала во время поездки на BlaBlaCar
Гаджеты
Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч
Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Происшествия
Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»
Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут
Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Гаджеты
Компания Microsoft представит обновление Windows 7
28.01.2020 С 14 января компания Microsoft, как и обещала, прекратила обновления Windows 7. Однако выпущенные накануне окончания сроков поддержки ОС апдейты содержали ошибку, и после их установки у пользователей пропадали обои и появлялся черный фон на экране монитора.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.