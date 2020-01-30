Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба". Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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