В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба". Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

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