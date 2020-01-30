Общество
РИА НовостиВ Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба". Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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Единороссы «разберутся» с чиновницами, подарившими блокадникам батоны и медальки
Общественная служба новостей06:47
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Политика
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Основной объем санкционных товаров идет в Россию со стороны Белоруссии, но ввозом занимается российский бизнес.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
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Происшествия
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В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
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Сегодня телеграм-канал «Футбольный Биги» распространил информацию о том, что «Локомотив» очень заинтересован в услугах 28-летнего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и рассматривает вариант с его переходом уже в зимнее трансферное окно.
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Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Авто
Volkswagen анонсировал премьеру нового кроссовера
Судя по видео, новый кроссовер Volkswagen будет напоминать T-Cross.
Игры
Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
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Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
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ЦБ санирует «Севастопольский морской банк»
Целью профилактических мер в отношении кредитного учреждения, зарегистрированного в Севастополе, пресс-служба регулятора назвала рост его финансовой стабильности.
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Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
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Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Здоровье
Ученые: фрукты и рыба снижают риск колоректального рака
Ученые выяснили, что этот тип питания, особенно такие его продукты как рыба и фрукты, снижают риск колоректального рака.
Киберспорт
Состоялся выход Warcraft III: Reforged
Состоялся выход игры Warcraft III: Reforged.
Происшествия
В Петербурге горит цех по переработке резины
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Здоровье
Во Владимире госпитализировали мужчину, вернувшегося из Китая
Ситуация с жителем города Владимира, вернувшимся из Китая, находится под контролем, подчеркивают собеседники редакции.