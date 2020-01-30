Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба". Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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Подаренный блокадникам в Крыму хлеб оказался пирогами с мясом

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В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам

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«Блокадный хлеб»: в Крыму представительницы власти в мехах преподнесли ветеранам мятые батоны

Новый Деньвчера в 09:16
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Происшествия

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В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:19
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1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Lenta.ru вчера в 10:35
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В порту города Чивитавеккья неподалеку от Рима временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту.
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Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в «Коньяспоре», сообщается в официальном «твиттере» турецкой команды.
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Футбол

«Локомотив» не контактировал с Кокориным

Сегодня телеграм-канал «Футбольный Биги» распространил информацию о том, что «Локомотив» очень заинтересован в услугах 28-летнего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и рассматривает вариант с его переходом уже в зимнее трансферное окно.
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Судя по видео, новый кроссовер Volkswagen будет напоминать T-Cross.
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Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
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Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
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Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 28 января в 07:16
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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
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ЦБ санирует «Севастопольский морской банк»

Целью профилактических мер в отношении кредитного учреждения, зарегистрированного в Севастополе, пресс-служба регулятора назвала рост его финансовой стабильности.
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Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
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Ученые: фрукты и рыба снижают риск колоректального рака

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Состоялся выход игры Warcraft III: Reforged.
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В Петербурге горит цех по переработке резины

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Во Владимире госпитализировали мужчину, вернувшегося из Китая

Ситуация с жителем города Владимира, вернувшимся из Китая, находится под контролем, подчеркивают собеседники редакции.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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