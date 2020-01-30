Общество

Вести.RuВести.RuГлава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов резко негативно отреагировал на ситуацию в Керчи, где сотрудницы горсовета вручили блокадникам, живущим в этом городе, "батон" и медаль. Фотографии были размещены в соцсетях и на сайте горсовета Керчи и вызвали негодование многих пользователей.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru 10:08

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