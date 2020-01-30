Общество
Вести.RuГлава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов резко негативно отреагировал на ситуацию в Керчи, где сотрудницы горсовета вручили блокадникам, живущим в этом городе, "батон" и медаль. Фотографии были размещены в соцсетях и на сайте горсовета Керчи и вызвали негодование многих пользователей.
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Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
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Аксёнов: всех керченских чиновников, унизивших блокадников, уволят и исключат из «Единой России»
Общественная служба новостей09:30
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В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
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В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско
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Клопп: «Ливерпуль» не чувствует, что уже стал чемпионом
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
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Объявлена цена самого дорогого билета на бой Нурмагомедова и Фергюсона
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В Конституции захотели закрепить положение о традиционной семье
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил идею закрепить в Основном законе понятие семьи как союза мужчины и женщины.