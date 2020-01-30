Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.

Глава Крыма Сергей Аксенов резко негативно отреагировал на ситуацию в Керчи, где сотрудницы горсовета вручили блокадникам, живущим в этом городе, "батон" и медаль. Фотографии были размещены в соцсетях и на сайте горсовета Керчи и вызвали негодование многих пользователей.

Происшествия Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.

Авто FAW представит новые кроссовер и седан в России Осенью 2020 года компания FAW начнет продажи в России двух новых моделей – кроссовера FAW X60 (T77) и седана C-класса.

Энергетика Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит российской нефти, поэтому он вырастет на 6% в рамках утвержденной сторонами методики, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

Политика В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.

Здоровье Врач назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению руководителя международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов медицинская маска – эффективная защита от вируса.

Здоровье Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.

Общество Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.

Политика Путин поручил усилить ответственность за оскорбление Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.