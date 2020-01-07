В городе Керман на юго-востоке Ирана началась церемония прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани. Трансляцию мероприятия ведет государственное телевидение Ирана.

В Кермане началась церемония прощания с генералом Сулеймани

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