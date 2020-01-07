Политика
ИнфоросВ Кермане началась церемония прощания с генералом Сулеймани
В городе Керман на юго-востоке Ирана началась церемония прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани. Трансляцию мероприятия ведет государственное телевидение Ирана.
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Футбол
Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выступил за возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
Политика
Джабаров оценил идею Польши о запрете российской трактовки истории
Накануне депутаты польского сейма заявили, что намерены принять закон, который запретит «российскую трактовку истории» о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла Польша.
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Общество
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Экономика
PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Политика
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Стали известны ключевые темы послания президента парламенту
Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
«Динамо» объявило о подписании контракта со Скопинцевым на 4,5 года
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу
Соединенные Штаты отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал 9 января выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Foreign Policy.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Футбол
Тер Штеген, Артур и Дембеле пропустят Суперкубок Испании
Артур вернется к тренировкам в общей группе через две недели, а сроки восстановление тер Штегена и Дембеле не называются.