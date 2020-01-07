Политика

ИнфоросВ Кермане началась церемония прощания с генералом Сулеймани

В городе Керман на юго-востоке Ирана началась церемония прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани. Трансляцию мероприятия ведет государственное телевидение Ирана.
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Убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани будет сегодня похоронен в городе Керман

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СМИ: на юго-востоке Ирана началась церемония погребения Сулеймани

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Церемония прощания с Сулеймани началась в иранском Кермане

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В Кермане началась церемония прощания с генералом Сулеймани

Инфорос03:28
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Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выступил за возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
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Телеканал 360° 05:42
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Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
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Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

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Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
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После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
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В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

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Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 09:24
Общество

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости 08:40
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PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
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Политика

Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
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Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
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Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

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Политика

В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
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Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 11:17
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Стали известны ключевые темы послания президента парламенту

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Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу

Соединенные Штаты отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал 9 января выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Foreign Policy.
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Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
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Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Керман
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Город в юго-восточной части Ирана, административный центр остана Керман.
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