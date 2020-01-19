Политика
RT на русскомВ Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев. Трансляцию церемонии ведёт NEWSONE.
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Украина получит тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном 19 января
Вестник Кавказа17 января в 12:27
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
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Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
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Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».
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Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
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