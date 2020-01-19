Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев. Трансляцию церемонии ведёт NEWSONE.
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В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

RT на русском04:42

Украина получит тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном 19 января

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Тела жертв авиакатастрофы в Иране доставили на Украину

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РБК04:37

Тела погибших в авиакатастрофе Boeing в Иране доставили на Украину

News.ru04:40
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В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Армия РФ начала получать новейшие танковые снаряды «Лекало»

Минобороны РФ начало приобретать новейшие бронебойные подкалиберные снаряды ЗБМ44 «Лекало», способные поражать современные модификации американских танков M1A2 Abrams.
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СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone

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В Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии

Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине.
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В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
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Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости 01:20
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Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
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В Миассе из больницы уволили пьяного врача

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
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Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».
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Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
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Обновленная Hyundai Creta ставит рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения вышел на рынок в конце октября 2019-го.
Новые автомобили вчера в 10:44
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Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
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