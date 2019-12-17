Происшествия
РИА НовостиВ Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады
В результате столкновения у здания Верховной рады пострадали 17 сотрудников полиции, 26 человек задержаны, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он уточнил, что двое правоохранителей находятся в больнице.
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Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Футбол
Глава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубках
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА "Новости".
Политика
В Конгрессе обнародовали полный доклад по импичменту Трампу
Полный текст доклада по импичменту президенту США Дональду Трампу опубликовал 16 декабря Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США.
Интернет
Опубликованы худшие пароли 2019 года
Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Общество
Курить на кухнях коммуналок могут запретить
В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Футбол
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Недопустимой цензорам показалась серия о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Футбол
Данни рассказал, почему решил не возвращаться в Россию
Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Данни отметил, что не был готов вернуться в другую российскую команду кроме «Зенита».
Происшествия
В Бурятии голодные собаки растерзали тело новорожденного ребенка
Сообщается, что бездыханное тело новорожденного мальчика обнаружили утром 16 декабря местные жители.