Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

В результате столкновения у здания Верховной рады пострадали 17 сотрудников полиции, 26 человек задержаны, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он уточнил, что двое правоохранителей находятся в больнице.
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В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости09:21

Полиция разогнала протестующих у Верховной рады

Коммерсантъ08:22

Полиция Киева сообщила о пострадавших в стычках с протестующими

РБК06:13

Полиция разгоняет митинг у здания Верховной рады

ТАСС07:00

Около 17 полицейских пострадали в протестах у Рады

Газета.Ru09:00

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Интерфакс05:41

В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

RT на русском05:30
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Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
РБК 10:18
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Футбол

Глава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубках

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:23
Политика

В Конгрессе обнародовали полный доклад по импичменту Трампу

Полный текст доклада по импичменту президенту США Дональду Трампу опубликовал 16 декабря Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США.
Красная весна 05:35
Интернет

Опубликованы худшие пароли 2019 года

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Хакер Online 02:35
Общество

Курить на кухнях коммуналок могут запретить

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Российская газета 09:31
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Футбол

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings 09:25
Политика

Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда

Недопустимой цензорам показалась серия о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
KM.ru 05:28
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Политика

Участники протестов под Казанью требуют отставки Рустама Минниханова

ProKazan.ru 07:32
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Известия вчера в 09:39
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Происшествия

Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

RT на русском 06:58
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 15 декабря в 09:39
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Футбол

Данни рассказал, почему решил не возвращаться в Россию

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Данни отметил, что не был готов вернуться в другую российскую команду кроме «Зенита».
Спорт-Экспресс 06:52
Происшествия

В Бурятии голодные собаки растерзали тело новорожденного ребенка

Сообщается, что бездыханное тело новорожденного мальчика обнаружили утром 16 декабря местные жители.
RuNews24.ru 02:58
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