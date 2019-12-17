Происшествия

ТАССТАССВ результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

Семнадцать представителей правоохранительных органов Украины пострадали в результате произошедших во вторник у здания Верховной рады столкновений полиции с участниками акции протеста против проведения земельной реформы в стране.
Читать в источнике
Комментировать7
Зорян Шкиряк
На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей.
— Зорян Шкиряк, украинский общественный деятельНовый День 10:38

Подробнее о событии

В столкновениях у Верховной рады пострадали 17 правоохранителей

Коммерсантъ11:03

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС09:03

Полиция задержала 26 человек после стычек в центре Киева

Интерфакс10:22

В Киеве завершились митинги у здания Верховной Рады

РИА Новости10:51

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета09:21

В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских

RT на русском09:04

Полиция Киева сообщила о 17 пострадавших сотрудниках на митинге у Рады

РБК10:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com вчера в 13:55
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
РИА Новости 08:24
Гаджеты

Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01

Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
3DNews 09:50
Общество

В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
Газета.Ru 09:35
Авто

УАЗ затроллил Tesla 43-летним фургоном УАЗ-3770

43 года назад УАЗ создал экспериментальный бескапотный фургон, о котором и рассказали в соцсети с подписью «Привет, Илон Маск!».
Tvoe-avto.com вчера в 10:24
Экономика

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
РИА Новости 15:08
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Футбол

Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
NewInform 13:16
Космос

В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце

Южный Федеральный 13:43
Космос

Рождение планет будет изучать космический телескоп ESA: пора присмотреть к экзопланетам

Европейское космическое агентство готовит очередную миссию. Она будет связана с экзопланетами и наблюдением за рождением новых звезд.
Экология Регионов 06:55
Политика

Тимошенко: На Украине наступит африканский голод

RuNews24.ru 12:50
Здоровье

Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД

За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Дума ТВ 07:22
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США

Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
RT на русском 11:48
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Уралинформбюро 02:21
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес

Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
News.ru вчера в 09:45
Политика

Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира

Издание U.S.News составило рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.
РЕН ТВ 15 декабря в 22:45
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон впервые рассказала, как мать убила ее отца

Как сообщила Терон, её мама Герда не была осуждена за убийство, поскольку её действия были признаны обоснованной самообороной.
7Дней.ру 10:30
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

В случае провала в 2019 году переговоры по транзиту газа могут продолжиться весной 2020 года.
Известия 14:58
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Ореанда-Новости 14 декабря в 08:35
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

RT на русском 14 декабря в 11:02
Кино

«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате

Газета.Ru вчера в 02:49
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Lenta.ru 14:10
Общество

Назван самый криминальный день года

В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000–2017 годы.
Известия 12:30
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное