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ТАССВ результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских
Семнадцать представителей правоохранительных органов Украины пострадали в результате произошедших во вторник у здания Верховной рады столкновений полиции с участниками акции протеста против проведения земельной реформы в стране.
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На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей.
— Зорян Шкиряк, украинский общественный деятельНовый День 10:38
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