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Газета.RuОколо 17 полицейских пострадали в протестах у Рады
У здания украинской Рады, где проходят 17 декабря акции протеста против отмены моратория на продажу земли, получили травмы и ранения 17 украинских правоохранителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника главы МВД страны Зоряна Шкиряка.
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На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей.
— Зорян Шкиряк, украинский общественный деятельНовый День 10:38
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