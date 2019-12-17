Происшествия

Газета.RuГазета.RuОколо 17 полицейских пострадали в протестах у Рады

У здания украинской Рады, где проходят 17 декабря акции протеста против отмены моратория на продажу земли, получили травмы и ранения 17 украинских правоохранителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника главы МВД страны Зоряна Шкиряка.
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Зорян Шкиряк
На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей.
— Зорян Шкиряк, украинский общественный деятельНовый День 10:38

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