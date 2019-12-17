Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

В результате столкновения у здания Верховной рады пострадали 17 сотрудников полиции, 26 человек задержаны, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он уточнил, что двое правоохранителей находятся в больнице.
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Зорян Шкиряк
На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей.
— Зорян Шкиряк, украинский общественный деятельНовый День 10:38

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