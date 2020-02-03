Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.
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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru13:10

Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"

ТАСС08:56

Эрдоган послушал гимн Украины и изрек «Слава Украине!»

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Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»

RT на русском06:49

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине»

РИА Новости08:17
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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