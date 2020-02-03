Политика
Газета.RuВ Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.
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Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе
Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Общество
Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Игры
Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101
Футбол
Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Общество
Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии
Российский президент Владимир Путин провел по телефону переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Экономика
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Политика
Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Футбол
«Тоттенхэм» неожиданно победил «Манчестер Сити»
Интерес к матчу подогревал тот факт, что «Тоттенхэм» тренирует Жозе Моуриньо, а «Манчестер Сити» - Пеп Гвардиола.
Политика
Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве
Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»
Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Общество
Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая
Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Игры
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Общество
Московский «Садовод» ввел карантин для сотрудников из Китая
Московский рынок "Садовод" установил двухнедельный карантин для сотрудников, возвращающихся из Китая после новогодних каникул.
Происшествия
Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске
Футбол