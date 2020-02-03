Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.
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Эрдоган поприветствовал украинских военных словами «слава Украине»

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Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"

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Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине»

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Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»

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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru13:10
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Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
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Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе

Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
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Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре

«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

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Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Общество

Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 02:36
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Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101

Игромания.ру 01 февраля в 15:04
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Sport24.ru 16:09
Общество

Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Российский президент Владимир Путин провел по телефону переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
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Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку

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Рублю предсказали непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
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Политика

Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Газета.Ru 14:43
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Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Здоровье

Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D

Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Известия 08:22
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 01 февраля в 13:49
Футбол

«Тоттенхэм» неожиданно победил «Манчестер Сити»

Интерес к матчу подогревал тот факт, что «Тоттенхэм» тренирует Жозе Моуриньо, а «Манчестер Сити» - Пеп Гвардиола.
ГЛАС.RU вчера в 13:33
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Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве

Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
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NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»

Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
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Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая

Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна 01 февраля в 13:21
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«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Реальное время 16:35
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Московский «Садовод» ввел карантин для сотрудников из Китая

Московский рынок "Садовод" установил двухнедельный карантин для сотрудников, возвращающихся из Китая после новогодних каникул.
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Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске

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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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