Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.
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Эрдоган поприветствовал украинских военных словами «слава Украине»

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Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"

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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
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Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе

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Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Дмитрий Босов продает «Востокуголь-Диксон»

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Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
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Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

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Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

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The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
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Новые компактные ноутбуки Huawei полностью рассекречены до анонса

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Опубликован трейлер трех сериалов Marvel

На просторах мировой Сети появился трейлер трех сериалов популярной франшизы «Мстители». Опубликовала его студия Marvel.
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Машинное обучение помогло кристаллографам распознать решетки Браве

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Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц

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Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

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Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»

«Милан» предложил Ральфу Рангнику совмещать посты главного тренера команды и спортивного директора клуба.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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