Политика
Газета.RuВ Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.
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Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Наука
В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Происшествия
Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось
Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Экономика
Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе
Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Экономика
Дмитрий Босов продает «Востокуголь-Диксон»
"Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева собирается продать таймырский проект "Востокуголь-Диксон", рассказали источники "Ъ".
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Гаджеты
Новые компактные ноутбуки Huawei полностью рассекречены до анонса
В конце прошлого года компания Huawei представила новые ноутбуки MateBook D, оснащённые процессорами AMD Ryzen 3000, либо Intel Core десятого поколения.
Кино
Опубликован трейлер трех сериалов Marvel
На просторах мировой Сети появился трейлер трех сериалов популярной франшизы «Мстители». Опубликовала его студия Marvel.
Наука
Машинное обучение помогло кристаллографам распознать решетки Браве
Американские ученые разработали и протестировали модель машинного обучения для распознавания характеристик кристаллической структуры образцов (тип решетки Браве и кристаллографическую группу) по изображениям дифракционных картин, полученных методом дифракции отраженных электронов.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Футбол
Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»
«Милан» предложил Ральфу Рангнику совмещать посты главного тренера команды и спортивного директора клуба.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Хоккей